Ehrungen und mehr in Heiligenhaus : Feuerwehr löst eigenen Beförderungsstau auf

Ein Duo an der Spitze: Leiterinnen der neuen Kinderfeuerwehr sind Nadine Kalveram (rechts) und ihre Stellvertreterin Katharina Mebes. Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus Strengste Sicherheits- und Hygienevorgaben machten für die Feuerwehr das erste nicht-virtuelle Treffen seit 22 Monaten möglich. Zu besprechen gab es reichlich.

Es war ein Abend mit höchstem organisatorischen Vorlauf, wie er in Coronazeiten geboten ist. „Wir haben gemeinsam mit der Stadtspitze lange mit der Entscheidung gewartet und alle Aspekte gegeneinander abgewogen. Gerade eine Organisation wie die Feuerwehr lebt von der Gemeinschaft - diese fehlt seit fast zwei Jahren“, schildert der Leiter der Feuerwehr, Nils Vollmar, die Situation. Auf der anderen Seite stand die Gefahr der Infektionsübertragung. „Die Veranstaltung fand erstmals in der Aula statt, es gab Einzelsitze mit Abstand. Zudem war der Zutritt nur genesenen oder vollständig geimpft möglich, zusätzlich musste ein tagesaktueller Schnelltest vorgewiesen werden“, so Vollmar weiter. Am Ende war es gelungen, zwei erfreuliche Stunden miteinander zu verbringen – und 100 Feuerwehrmitglieder waren zusammengekommen.

Chefinnen für die Kinderfeuerwehr: Das neue Betreuerteam der Kinderfeuerwehr wurde offiziell in seine Funktion eingeführt. Als benannte Stadtkinderfeuerwehrwartin arbeitet Nadine Kalveram nun mit ihrer Stellvertreterin Katharina Mebes Hand in Hand. Als Kinderfeuerwehrwartinnen wurden weiter Anna Agko, Lucia Hartwig, Julia Kuchenbecker, Michael Schäfer-Elbers und Caroline Szepan bestellt. Agko, Hartwig und Mebes wurden zudem, nach bestandener Probezeit, zu Feuerwehrfrauen befördert. In einem Video stellten sich die 21 Kinder der „Blaulichtbande“ ihren älteren Kameraden vor.

INFO Besondere Ehre für Ulrich Heis Ex-Chef im Fokus: Auf Antrag aller Löschgruppen- und Löschzugführer, der Stadtjugendfeuerwehrwartin und der Wehrleitung verlieh Bürgermeister Michael Beck an den langjährigen Leiter der Feuerwehr, Ulrich Heis, die Ehrenbezeichung „Ehrenstadtbrandinspektor“. Seltenheit: Eine solche Bezeichnung ist in der Feuerwehr etwas besonderes – nach 1945 wurden vergleichbare Bezeichnungen erst dreimal vergeben.

Reichlich Beförderungen: Durch die „Nullrunde“ im Vorjahr hatten sich rund 40 Beförderungen angestaut, die meisten auf Grund von bestandenen Lehrgängen. So wurden im Jahr 2020 und 2021 acht Mädchen und Jungen aus der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung übernommen. Zudem bestanden sieben Mitglieder ihre Probezeit nach Einstellung - alle tragen nun den Dienstgrad „Feuerwehrfrau“ bzw. „Feuerwehrmann“. Darüber hinaus wurden neun Beförderungen zur Oberfeuerwehrfrau / Oberfeuerwehrmann, sechs Beförderungen zum Unterbrandmeister, zwei Beförderungen zum Oberbrandmeister und drei Beförderungen zur Hauptbrandmeisterin / zum Hauptbrandmeister ausgesprochen. Hauptbrandmeister Jörg Schuster bestand schon im vergangenen Jahr den Lehrgang „Zugführer“ und erhielt die Beförderungsurkunde zum Brandinspektor. Vollmars Stellvertreter Andreas Braig und Ralf Mader wurden beide vom Brandober- zum Stadtbrandinspektor befördert. Torsten Groenewold und Marcel Schürger wurden gleichermaßen zum Stadtbrandinspektor ernannt. Im Hauptberuf sind beide Feuerwehrbeamte im gehobenen Dienst und bringen so die Voraussetzungen zur Beförderung mit. „Auch wenn es so klingen mag - es ist ein Dienstgrad und keine Funktion.“, erklärt Vollmar am Rednerpult der Mannschaft, „aber eben der höchste, den man bei einer Freiwilligen Feuerwehr in NRW erreichen kann.“

Jugendfeuerwehr: Fünf Jugendfeuerwehrmitglieder legten im November die Jugendflamme der Deutschen Jugendfeuerwehr in der Stufe 3 – der höchsten Stufe – ab. Hierzu mussten sie unter anderem eine Übung vor dem Kreisjugendfeuerwehrwart absolvieren, einen Erste Hilfe-Kurs nachweisen und ein öffentlichkeitswirksames Sozialprojekt durchführen. Hierzu bauten die Jugendlichen mit dem Nabu Fledermauskästen, die im Wohngebiet Grün Selbeck aufgehängt wurden. Sie lernten dabei viel über die flatternden Nachttiere.