Bande in Moers, Kamp-Lintfort und Duisburg aktiv : Schlag gegen organisierte Arzneimittelkriminalität

Die achtköpfiger Tätergruppe soll rezeptpflichtige Potenzmittel übers Internet vertreiben haben. Circa 26.000 Tabletten sowie rund 56.000 Euro und Luxusgüter wurden beschlagnahmt.

Die achtköpfige deutsch-polnisch-albanische Tätergruppe steht laut den Ermittlern im Verdacht, illegale Arzneimittel, insbesondere rezeptpflichtige Potenzmittel, gewerbsmäßig über eine Vielzahl an Webseiten im Internet zu vertreiben. Über eine Zulassung als Apotheker verfügte keiner von ihnen. Die vermutlich aus Asien stammenden und hauptsächlich über Ungarn eingeschmuggelten Arzneimittel wurden in Deutschland gelagert, konfektioniert und per Post an Kunden in Deutschland, aber auch in Österreich und in der Schweiz versandt. Dabei soll die Gruppe arbeitsteilig und konspirativ vorgegangen sein.