Traditionsfest in Moers : Schwafheimer Waldfest erfreut mit Chor-Konzerten

Am Sonntag begeisterten drei Chöre das Publikum auf dem Schwafheimer Waldfest mit ihren Liedern. Foto: Norbert Prümen

Moers Die traditionsreiche Veranstaltung lockte vor allem am Samstagabend viele Tanzfreunde an. 800 Besucher verwandelten den Bolzplatz in eine große und quirlige Open-air-Disko. Warum das Fest am Sonntag weniger gut besucht war.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jutta Langhoff

In den letzten zwei Jahren mussten die Schwafheimer wegen der Corona-Pandemie auf ihr beliebtes Waldfest verzichten, aber an diesem Wochenende ging es auf dem Bolzplatz an der Dorfstraße wieder fröhlich zu. Zwei Tage wurde dort gefeiert, am Samstag mit einer zünftigen Party und am Sonntag ab 11 Uhr mit dem traditionellen Auftritt verschiedener Chöre. Schon zum Start am Samstag um 16 Uhr waren bereits rund 160 Besucher da. Und als dann eine Stunde später der junge Moerser Sänger und Songwriter Noah Warwell das Bühnenprogramm eröffnete, wurden es von Minute zu Minute mehr.

Anschließend verwandelten rund 800 Besucher den Schwafheimer Bolzplatz zur Musik der Gruppe „Rockameier“, der „Eddy Schmitz Band“ sowie dem Duo „TalentfreidAbei“ in eine große Open-Air-Disco. „Wir waren positiv überrascht, wie toll dieser erste Festtag gelaufen ist“, freute sich der Vorsitzende des TV Schwafheim Carsten Kendziorra. Sein Turnverein und der Schwafheimer Fußballverein hatten das Fest wieder gemeinsam organisiert und mit der Freiwilligen Feuerwehr, dem Schwafheimer Frauenchor, dem evangelischen Kindergarten und dem Moerser „Freefall Kulturverein“ weitere fleißige Mitstreiter gefunden.

Der Sonntag begann zunächst mit einem geselligen Frühschoppen, war aber bei leicht regnerischem Wetter nicht ganz so gut besucht. Leider nahmen, wahrscheinlich wegen des sehr frühen Sommerferienbeginns, nur drei Chöre an dem sonntäglichen Chorauftritt teil. Zwei von ihnen, der 2017 neu gegründete Duisburger „Sternenstaubchor“ und der wenig später gegründete Moerser Chor „Schlager & more“ waren sogar zum ersten Mal dabei, während man den in diesem Jahr seinen 90. Geburtstag feiernden „Knappenchor Rheinland“ fast schon zum „musikalischen „Inventar des Waldfestes zählen kann. Den Auftakt machten nach einer kurzen Begrüßungsansprache durch die stellvertretende Moerser Bürgermeisterin Claudia van Dyck die Duisburger Sängerinnen und Sänger unter ihrem Leiter Thomas Bremser. Sie sangen den durch die Sängerin Katja Epstein bekannt gewordenen Song „Wunder gibt es immer wieder“.