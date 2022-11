Universitätswochen in Moers : Schüler zeigen ihre Ideen zum Klimaschutz

Universitätswochen in Moers

Moers Wie haucht man kleinen Robotern umweltfreundlich Energie ein? Und welche Probleme stehen einem kluimafreundliche Weg zur Schule im Weg? Das zeigten Schüler des Gymnasiums Adolfinum und der Hermann-Runge-Gesamtschule im Rahmen der Universitätswochen der Sparkasse.

Bei den 35. Universitätswochen der Sparkasse am Niederrhein haben Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Adolfinum und der Hermann-Runge-Gesamtschule (HRG) Ideen zum Klimaschutz präsentiert. Rund um das Schwerpunktthema „Smarter Verkehr und Logistik“ gaben sie Tipps für eine klimafreundliche Verkehrswelt von morgen. Mitglieder der Junior-Ingenieur-Akademie an der HRG hatten ins Foyer der Sparkasse am Ostring rollende Roboter-Käfer mitgebracht. Mit ihrem Lehrer Carsten Rudolph hatten sie die kleinen Roboter zum selbständigen Fahren programmiert. Die Telekom-Stiftung und der Förderverein Ingenieurwissenschaften der Universität Duisburg-Essen unterstützen die Projekte der Junior-Akademie.