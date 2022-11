Themenwochen Schule : Schüler haben in Remscheid die Qual der Wahl

Das 1916 gegründete Röntgen-Gymnasium in Lennep legt großen Wert auf die naturwissenschaftliche Ausbildung. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Serie Remscheid Wie geht es nach der Grundschule weiter? Die Liste der weiterführenden Remscheider Schulen ist lang. Ein Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jakub Drogowski

Die Stadt Remscheid verfügt über eine breitgefächerte Schullandschaft, die die individuellen Bedürfnisse der Schüler gut abdeckt. Hier sind die weiterführenden Schulen im Überblick.

Emma-Herwegh-Gymnasium

Info Große Schulvielfalt in Remscheid Neben den aufgeführten bereichern weitere Schulen die städtische Schullandschaft mit einem vielfältigen Bildungsangebot: Die 2014 gegründete Nelson-Mandela-Schule mit 466 Schülern und ca. 50 Lehrern bietet individuelle Förderung gepaart mit eigenverantwortlichem Lernen sowie frühe Einblicke in die Arbeitswelt. Eine Qualifikation zur gymnasialen Oberstufe ist möglich. Das Käthe-Kollwitz-Berufskolleg und die Berufskollegs Wirtschaft und Verwaltung sowie Technik bieten Spezialisierungen im weiterführenden Berufsbildungsbereich. Inklusive der Grundschulen besuchen derzeit etwa 16.000 Schüler eine der 33 allgemein- und berufsbildenden Schulen in Remscheid. Weitere Texte zur Themenwoche Was den Eltern die Schule so alles kostet; Morgens Schule – nachmittags Leistungssport. Noch mehr zum Thema Verkehr und Umsteigen auf Bus und Bahn lesen Sie hier auf unserer Themenseite.

Die Schule an der Elberfelder Straße zeichnet sich unter anderem durch hohes soziales Engagement aus. Viele der ca. 900 Schüler nahmen bereits an bundesweiten Aktionen wie „Schüler helfen Leben“, am Röntgenlauf oder am „Sozialen Tag“ teil. Das eingenommene Geld geht an Bildungsprojekte in Südosteuropa, Jordanien oder an Nothilfeprojekte für die Ukraine. Das Gymnasium bietet bilingualen Unterricht und Projektunterricht nach dem Modell von Maria Montessori. Möglichkeiten der individuellen Lernzeit und Förderung. Klassenübergreifende Profile wie Sporttalentgruppen oder Musikunterricht auf Streichinstrumenten bereichern das Lernspektrum.

Getrud-Bäumer-Gymnasium

830 Schüler verteilen sich auf Jahrgangsstufen überschaubarer Größe. Die Schule bietet einen starken Fokus auf Berufsorientierung. Partner aus der Wirtschaft ermöglichen vielfältige Praktika. Im Berufsorientierungsbüro finden Sprechstunden der Arbeitsagentur statt. Die kontinuierliche, computergestützte Laufbahnberatung findet individuell vom ersten Aufnahmetag bis zum Schulabschluss mit den Schülern bzw. Eltern statt. Möglichkeit des Erwerbs von DELF-Sprachzertifikaten. Chinesisch-Unterricht wird angeboten. Durch die Kooperation mit Nachbarschulen sind vielfältige Fächerkombinationen in beiden LKs möglich. Vielfältiges AG-Angebot im musischen Bereich. Selbstlernzentrum mit 20 Computern. Schulsozialarbeiterin mit Kontakt zum schulpsychologischen Dienst und Polizei. Bistro mit warmen Mittagsmahlzeiten.

Röntgen-Gymnasium

Partnerschulen in Frankreich, Spanien und China ermöglichen Schülern des Lenneper Röntgen-Gymnasiums (RöGy) ein breites Angebot für Auslandsaufenthalte. Dank der etwa 70 Lehrkräfte werden am naturwissenschaftlich-mathematisch sowie neusprachlich orientierten Gymnasium auch Kulturfächer ausreichend abgedeckt. Für die knapp 750 Schüler werden neben den gängigen Fächern auch Informatik, Ernährungslehre und Pädagogik als Auswahlfächer angeboten. Es gibt einen engen Kontakt mit dem Teo Otto Theater und den Bergischen Symphonikern. Der Projektkurs „Verfolgungsgeschichte(n) in unserer Region“ fährt regelmäßig zur Gedenkstätte Buchenwald. Die Schule ist Mitglied im Verein mathematisch-naturwissenschaftlicher Excellence-Center an Schulen. www.roentgengymnasium.de

Leibniz-Gymnasium

Die kleine, überschaubare Schule in Lüttringhausen bietet in der Sekundarstufe I ein durchgängiges Freiarbeitskonzept nach den Prinzipien von Maria Montessori. Die längeren Unterrichtseinheiten haben eine Dauer von 67,5 Minuten. Es liegt ein großes musikalisches und kulturelles Angebot mit regelmäßigen Aufführungen und Konzerten vor. In jeder 5. Jgst. findet eine Aufführung eines abendfüllenden Musicals mit allen Schülern der Stufe statt. Partnerschaften ermöglichen Auslandsaufenthalte in der Slowakei, Irland sowie eine Schulskifahrt nach Steibis. Als einzige Schule in Remscheid wurde Sport als viertes Abiturfach eingeführt. Chinesisch als Fremdsprache wird angeboten. Intensive Teilnahme an MINT-Wettbewerben sowie an „Jugend trainiert für Olmypia“. Das Gymnasium pflegt eine enge Kooperation mit dem Röntgen-Gymnasium und der Universität Wuppertal.

Albert-Einstein-Gesamtschule

Über 1000 Schüler besuchen die Gesamtschule an der Brüderstraße. Weit über 100 Lehrer bieten ein vielfältiges Spektrum an MINT- und Kulturfächern. Großes Angebot zur Förderung musischer, künstlerischer Talente. Ab Jhg. 12 wird ein Literaturkurs angeboten. 2014 wurde eine Aufführung der Schüler des Faches „Darstellen und Gestalten“ mit dem Preis der Walder Theatertage ausgezeichnet. Einmal jährlich erscheint eine Schulzeitung. Beratungsangebote, Praxiskurse und Bewerbungstraining sorgen für berufliche Orientierung. Die Albert-Einstein-Schule ist Mitglied im Netzwerk „Schule gegen Rassismus“.

Sophie-Scholl-Gesamtschule

Die Schule mit den meisten Schülern in Remscheid besticht durch eine heterogene Schülerschaft. Das 146-köpfige Kollegium legt bei der Ausbildung großen Wert auf Eigenständigkeit und soziale Verantwortlichkeit. In enger Kooperation mit den Erziehungsberechtigten wird entsprechend der individuellen Fähigkeiten der bestmögliche Schulabschluss angestrebt. Berufsorientierung und Sprachreisen sollen die Entwicklung der Schüler zu mündigen Bürgern fördern. Es gibt genügend Zeit, Raum und Ruhe zum Arbeiten und es wird Wert gelegt auf Erholungsphasen. Gesellschaftslehre als umfassendes Fach integriert Erdkunde, Geschichte und Politik.

Albert-Schweitzer-Realschule

Die 3- bis 5-zügige Ganztagsrealschule in Lennep setzt beim Lernen auf hohen Praxisbezug. Theoretische Erkenntnisse werden mit praktischen Anwendungsmöglichkeiten verknüpft. So heißt es auf der Homepage: „Das Üben des Gelernten steht im Vordergrund, das formale Denken ist dem untergeordnet.“ Die Lage am Rande der Stadt bietet den ca. 650 Schülern reichhaltige Möglichkeiten, Aktivitäten über den normalen Unterricht hinaus zu entwickeln. Vielfältiges Angebot an Wahlpflichtfächern und AGs. Der Homepage zufolge werden Kinder mit überwiegend guten oder befriedigenden Noten angemeldet.



Alexander-von-Humboldt-Schule

Die Realschule in Lennep bietet ein umfangreiches Spektrum der Berufswahlvorbereitung. Die 4-zügige Schule hat ein bilinguales Profil (Englisch) und legt überdies Wert auf naturwissenschaftliche Ausbildung. Es gibt die Möglichkeit der Übermittagsbetreuung inkl. Angebot einer warmen Mahlzeit. Die Schülerschaft beträgt ca. 650 Kinder und Jugendliche und wird von einem 45-köpfigen Kollegium betreut. Schuleigener Sanitätsdienst vor Ort. Die Schule ist Teil des Netzwerkes „Schule gegen Rassismus“.

Städtische Abendrealschule

Das Weiterbildungskolleg am Gustav-Michel-Weg bietet die Möglichkeit des Hauptschulabschlusses nach den Klassen 9 und 10 sowie der Fachoberschulreife, auch mit Qualifikationsvermerk. Insgesamt neun Lehrkräfte unterrichten neben den gängigen Fächern auch Technik, Informatik sowie Deutsch als Fremd- oder Zweitsprache. Das Schuljahr ist nach Semestern eingeteilt. Aufnahmebedingung an der Abendrealschule ist die Vollendung des 18. Lebensjahres oder ein vorangegangenes halbes Jahr Beruftätigkeit.

GHS Hackenberg / Wilhelmstraße

Die Ganztagshauptschule mit einer Schülerzahl von insgesamt 587 verteilt sich auf zwei Standorte in der Seestadt auf dem Berge. Dem Hauptkomplex an der Hackenberger Straße in Lennep sowie einer zentraler gelegenen Dependance an der Wilhelmstraße. Ein starker Fokus auf praktische und digitale Unterrichtsformen erleichtert die berufliche Orientierung. Etwa 60 Lehrkräfte unterrichten die sich auf 25 Klassen verteilenden Schüler mit Unterstützung von vier Sozialpädagoginnen und externen Kooperationspartnern. Viele Projekte außerhalb des Klassenzimmers wie eine Garten-AG sowie Kunst-, Theater- oder Sportwochen sorgen für eine angenehme Lernatmosphäre und für ein großes Identifikationspotenzial mit der Schule.

Rudolf-Steiner-Schule