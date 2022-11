Ehrung für verdiente Moerser : Wer den Schlossorden erhalten hat

Moers Die KG Humorica hat den Schlossorden für ehrenamtliches Engagement an zwei verdiente Moerser verliehen. Der eine setzt im Sport, der andere bei Städtepartnerschaften gute Ideen um.

So viele Schlossordensträger hatten noch nie kurzfristig abgesagt, seitdem der Orden in der Session 1971/1972 erstmals vergeben wurde. Corona ist schuld. Der neue Ordensträger Paul Süßer war erkrankt, als er von einer Reise zur israelischen Partnerstadt Ramla zurückkehrte, wie Laudator Otto Laakmann berichtete. Dazu fiel Holger Kleinekort aus, der die Laudatio für Andreas Bögner, den zweiten neuen Ordensträger geschrieben hatte. Wilfried Schönherr, Sprecher der Schlossordensträger, trug sie für den Vorsitzenden des Stadtsportverbandes vorgetragen wurde.

„Paul Süßer, Jahrgang 1956, ist seit gut 40 Jahren in der Jugendaustauscharbeit mit Israel engagiert“, sagte Otto Laakmann im Hotel-Restaurant „Schwarzer Adler“ in Schwafheim. „Er ist Gründungsmitglied und langjähriger Vorsitzender des Arbeitskreises Internationale Jugendarbeit mit Israel im Kreis Wesel. Dieser wurden 1981 an den Beruflichen Schulen des Kreises Wesel, heute Mercator Berufskolleg, gegründet.“ Bereits im gleichen Jahr habe er als Lehrer die Idee umgesetzt, mit Schülern nach Israel und Palästina zu reisen. Die Begegnung mit der Stadt Ramla habe begonnen. Seit der Gründung des Partnerschaftsvereins Ramla-Moers engagiere er sich im Vorstand. Im Auftrag der Stadt sei er zudem für die Kontakte zur Stadt Beitunia in Palästina zuständig, wo mit Mitteln der Europäischen Union Projekte zur Verbesserung der Trinkwassersituation gefördert würden.