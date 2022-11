Suche nach Ursache läuft : Heizung defekt – Xantener Schüler sollen sich warm anziehen

Xanten Die Schüler mehrerer Xantener Schulen sollen sich am Montag warm anziehen: In ihren Gebäuden ist die Heizung ausgefallen, genauso wie in anderen öffentlichen Gebäuden. Die Ursachensuche läuft.

An Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden in Xanten ist die Heizung ausgefallen. Die Stadt habe am Sonntag die Schulleitungen und Eltern darüber informiert, teilte Bürgermeister Thomas Görtz mit. Die Ursache werde gesucht. Die Störung habe am Sonntag eingegrenzt werden können. Die Stadt gehe von einer Leckage in der Fernwärmeleitung auf der Strecke vom Blockheizkraftwerk zum Stiftsgymnasium aus. Am Sonntag seien folgende Gebäude ohne Wärmeversorgung gewesen: Feuerwehr Xanten, Bauhof, Asylunterkunft Küvenkamp 2, Grundschule Xanten, Awo-Kindergarten, Gesamtschule, Hallenbad, Sporthalle Xanten, Wohnkomplex Atrium Poststraße, Mensa des Gymnasiums, Gymnasium. Die Wärmeversorgung des Landwehr-Wohngebietes funktioniere dagegen. Eine Fachfirma werde den Schaden so schnell wie möglich beheben.