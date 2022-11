Parken in Moers : Stadt bessert bei Parkscheinautomaten nach

Parken in Moers

Mitarbeitende der Stadtverwaltung standen am Freitag auf dem Oberen Parkdeck am Neuen Wall für Fragen zur Verfügung. Foto: pst

Moers Am Neuen Wall und anderen Parkplätzen in Moers hatte die Stadt die alten Schranken entfernt und neue Automaten aufgestellt. Diese sorgten bei vielen Autofahrern für Unmut. Darauf hat die Stadt nun reagiert.

Zusätzliche Automaten, PIN-Pads, Kartenleser, Bedienhinweise, hellere Displays: Nach Hinweisen von Nutzerinnen und Nutzern hat die Stadt Moers bei den neuen Parkscheinautomaten nachgebessert. „Wir hatten uns bewusst für moderne Geräte entschieden, an denen das Zahlen sowohl kontaktlos oder mit Karteneinschub als auch mit Bargeld möglich ist“, erläutert Nadine Beinemann, Leiterin des Fachdienstes Straßen- und Verkehrsplanung. „Mit so vielen Problemen bei der Bedienung haben wir aber nicht gerechnet. Darauf haben wir jetzt reagiert.“

Und das auch persönlich vor Ort. Am Freitag standen Mitarbeitende der Stadtverwaltung auf dem Oberen Parkdeck am Neuen Wall für Fragen zur Verfügung. Hier ist besonders an Markttagen viel los. Weitere Einsätze sind geplant. Alle Bezahlarten möglich Die neuen Parkscheinautomaten wurden im Zuge der Abschaffung der Schrankenanlagen installiert. Diese waren rund 20 Jahre alt und hätten für etwa 410.000 Euro komplett erneuert werden müssen. Der 24-Stunden-Notdienst und die Videoüberwachung können nun eingespart werden. Die Kosten dafür beliefen sich auf rund 46.000 Euro pro Jahr. Auf allen Parkplätzen steht mindestens ein Automat pro Bezahlart zur Verfügung. Zusätzlich ist jetzt überall die Bezahlung über Park-Apps mit minutengenauer Abrechnung möglich. Systembedingt gab es zuvor eine deutlich längere Taktung.