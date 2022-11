Karneval in Moers : Grafschafter Funken starten die Karnevalssession

Moers 400 Narren feierten den Auftakt der fünften Jahreszeit mit der Karnevalsgesellschaft Grafschafter Funken Moers Rot-Weiß in der Viva-Event-Halle in Neukirchen-Vluyn. Ein abwechslungsreiches Programm sorgte für beste Stimmung.

Die fünfte Jahreszeit beginnt in der Grafschaft am Freitag vor dem 11.11., wenn die Karnevalsgesellschaft Grafschafter Funken Moers Rot-Weiß zum Karnevalsauftakt einlädt. Das war auch am Freitag so, so früh wie noch nie in den letzten Jahren, weil der 11.11. ein Freitag ist. Wie zum 33. Jubiläum im Vorjahr wurde der Karnevalsauftakt nicht mehr im Pfarrsaal von St. Konrad in Scherpenberg gefeiert, sondern in der Viva-Event-Halle in Neukirchen-Vluyn. 400 Narren besuchten diesen ersten Karnevalsauftakt in der Grafschaft, darunter viele Jecken von befreundeten Vereinen, zum Beispiel aus Dortmund oder Duisburg. Moderiert von Funken-Vizepräsident Jörg Kamperhoff sowie den jungen Moderatorinnen Janine Marx und Nina Kamperhoff, erlebten die Jecken einen Abend, bei dem alle auf ihre Kosten kamen. Sie sahen unter anderem das Tanzpaar der KG Mölm Boowenaan aus Mülheim an der Ruhr, das Tanzcorps Steinenbrücker Schiffermädchen aus Overath oder die Galaxy Dancer aus Homberg. Sie verfolgen die Travestieshow von Alex von Bowie. Und beim Gesang der Mallorca Cowboys und der Gruppe Zeitflug konnten sie mitsingen und mitschunkeln.