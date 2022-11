Brauchtum in Moers : So schön war der Martinszug in Vinn

So schön war der Martinszug in Vinn

Moers Im Moerser Stadtteil Vinn startete am Wochenende einer der ersten Martinszüge in Moers. Die Kinder der Reichwein-Schule und der beiden Kindergärten zogen zum Vinner Schützenverein. Warum die Martinslegende weiterhin fasziniert.

Schon vom Weitem sind die drei Spielmannszüge im Moerser Stadtteil Vinn zu hören. Der Heilige Martin auf seinem Schimmel führt den Zug an, der an der Reichwein-Grundschule sich nach dem Martinsspiel aufgestellt hat. Feuerwehr, Polizei und Ordnungskräfte begleiten den Laternenzug. Die Vinner Anwohnerschaft hat die Häuser mit Lichtern geschmückt. Das Ziel ist die Wiese des Vinner Schützenvereins. Zum 54. Mal haben die Schützen die Kinder eingeladen, mit ihren Laternen auf dem Vereinsgelände das Martinsfeuer zu erleben. Alles ist bestens vorbereitet. Die Feuerstelle ist weiträumig gesichert, Kinderpunsch, Glühwein und Würstchen sind heiß. Die Martinstüten stehen abholbereit. Aus den Tüten gucken die stattlichen Weckmänner raus, die die Bäckerei Baerler Mühle gebacken hat. Die Tüte kann sich mit Obst und Leckereien sehen lassen.

Und plötzlich ist es soweit, der Martinszug schwenkt auf das Gelände ein. „Es werden ja immer mehr“, freut sich der Chef der Schützen, Manfred Bunde. Das Gelände füllt sich mit einsetzenden Dunkelheit, die Kinder stellen sich um das prasselnde Feuer. Die Kinderaugen leuchten. Alleine die Reichwein-Schule ist mit acht Klassen mitgezogen. Derzeit besuchen 205 Kinder die Schule „Wir haben in den Klassen früh angefangen, die Laternen zu basteln. Jede Klasse hat ihr eigenes Motiv wie Fuchs, Eule oder Zirkus. Dann haben wir die Lieder geübt und die Martinsgeschichte gelesen“, sagt Daniela Wünnenberg, Erzieherin im OGS-Bereich. Dass der Legende nach Martin seinen Mantel mit einem frierenden Bettler teilte, habe beeindruckt. Die Vorfreude ist in diesem Jahr besonders groß gewesen, wie zu hören ist. 2020 fiel der Zug wegen Corona aus, 2021 gab es einen Fackelumzug, allerdings ohne Kinder. „Wir erleben einen Neuanfang. Für die Klassen ist es ein richtiges Erlebnis. Unsere Schule sehe ich als Kooperationspartner des Schützenvereins. Gemeinsam können wir so die Gemeinschaft im Stadtteil stärken“, sagt Schulleiter Sebastian Bödeker. Die Martinsfest, an dem auch stets die Nachbarschaft rege teilnimmt, gehört fest in den Schulkalender und zum Brauchtum, das auch andere erwärmt. „Ich habe mit zwei Müttern gesprochen, die nach ihrer Flucht unser Martinsfest mit ihren Kindern erstmals erlebt haben. Sie waren dankbar und völlig begeistert“, ergänzt Daniela Wünnenberg.

Hinter den Kulissen haben die Schützen seit Monaten dieses Traditionsfest in Absprache mit der Schulen und den Kindergärten vorbereitet und Genehmigungen eingeholt. Die Süßigkeiten und Weckmänner mussten bestellt werden und 350 Tüten gepackt werden. Im Vorfeld sammelten Ehrenamtliche zusätzlich im Viertel. „Wir Schützen sind stolz darauf, dass wir den Zug in Eigenverantwortung veranstalten. Wir sind mit Herzblut dabei, den Kindern ein solches Erlebnis zu ermöglichen“, sagt Malte Edel von den Vinner Schützen. „Dass in diesem Jahr wieder so viele Menschen zusammengekommen sind, zeigt uns, welche Bedeutung das Martinsfest in Vinn hat“, so der 33-Jährige.