Kanalbauarbeiten in Moers : Mitte September startet nächster Bauabschnitt an der Römerstraße

Mitte September startet nächster Bauabschnitt an der Römerstraße

Kanalbauarbeiten in Moers

Moers Für Auto- und Radfahrer wird die Hauptverkehrsachse aus Scherpenberg kommend wieder frei und das Rechtsabbiegen in die Römerstraße möglich.

Nach rund 15-wöchiger Bauphase kann die Enni Stadt & Service Niederrhein Mitte September den ersten Teil der Sanierung des Kreuzungsbereiches der Römer- zur Essenberger Straße abschließen. Für Auto- und Radfahrer wird die Hauptverkehrsachse aus Scherpenberg kommend dann wieder frei und das Rechtsabbiegen in die Römerstraße möglich sein. Gleichzeitig können Pendler den Stadtteil von der Autobahn 40 kommend am Hotel Moerser Hof dann wieder über die Essenberger Straße erreichen.

Damit hat die für den Kanal- und Straßenbau zuständige Abteilungsleiterin Diane Schiffer mit ihrem Team ein weiteres Etappenziel bei der Erneuerung der Römerstraße erreicht. „Wie zu Baubeginn angekündigt werden wir die Baustelle nun auf die der Innenstadt zugeneigten Straßenseite verlagern sowie die Essenberger Straße bis zum Kreisel Auf dem Berg erneuern und damit das Großprojekt Römerstraße bis Ende 2019 endgültig abschließen“, so Schiffer.

Seit Juni hatte Enni dort das Teilstück von der Aral-Tankstelle bis zur Einmündung der Essenberger Straße saniert und dabei die Einfahrt von der Römer- in die Essenberger Straße in beide Richtungen gesperrt. Für Diane Schiffer die richtige Entscheidung. „Der Verkehr auf der stark frequentierten Römerstraße konnte ungehindert fließen und wir anders als in der Kampmann-Kreuzung die Bauzeit erheblich verkürzen.“