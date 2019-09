Einsatz in Moers : Feuerwehr rettet Schwerverletzten aus tiefem Schacht

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot am Zedernweg an. Foto: dpa/Martin Schutt

Moers Ein 34 Jahre alter Mann fiel aus derzeit noch ungeklärter Ursache im Garten eines Einfamilienhauses in einen sieben Meter tiefen Sickerschacht.

Am Freitagmittag ist es am Zedernweg zu einem dramatischen Unglück gekommen, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Wie die Feuerwehr mitteilt, fiel ein 34 Jahre alter Mann aus derzeit noch ungeklärter Ursache im Garten eines Einfamilienhauses in einen sieben Meter tiefen Sickerschacht und blieb schwer verletzt am Boden liegen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Vor Ort begann eine aufwendige Rettungsaktion.