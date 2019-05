Bauarbeiten in Moers : Römerstraße: Mehrkosten sollen Haushalt nicht belasten

Moers Fast zweimal soviel wie geplant kosten die im Frühjahr begonnenen Straßenbaumaßnahmen an der Römer und Essenberger Straße. Zu den veranschlagten 2,1 Millionen Euro muss die Stadt weitere rund zwei Millionen Euro aufbringen.

An der Römer- und Essenberger Straße baut die Enni AöR neue Kanäle und erneuert die Straßen. Für den Straßenbau muss die Stadt Geld im Haushaltsplan bereitstellen. Ende März hat die Enni die Stadt darüber informiert, dass die geplanten Mittel nicht ausreichen. Die Enni hat dafür, wie berichtet, verschiedene Gründe angeführt. So hätten sich die Bauarbeiten verzögert, weil der Verkehr dauerhaft zweispurig an der Baustelle vorbeigeführt werden musste. Die Bauarbeiten sollten bereits vor einem Jahr abgeschlossen sein, jetzt peilt die Enni die Fertigstellung für Ende 2019 an. Eine längere Bauzeit zieht höhere Kosten nach sich. Ein weiterer Kostentreiber sei die Entsorgung von Boden gewesen, die teurer sei als es die im Vorfeld entnommenen Proben vermuten ließen. Zudem seien unerwartete Hohlräume entdeckt worden, die für Erschwernisse gesorgt hätten.