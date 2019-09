Enni Night of the Bands : Blue Note 66 spielen im Moxie’s Diner

Blue Note 66 sind auf handgemachte Rockmusik spezialisiert. Foto: Enni

Moers 26 Bands spielen bei der Enni Night of the Bands am 28. September.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken