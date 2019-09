Geburtshilfe in Moers : Bethanien-Drillinge sind gesund und munter

Moers Die Kinder waren am 2. Juli zur Welt gekommen, rund neuneinhalb Wochen zu früh.

Nach Auskunft der Ärzte haben sich die Babys in den letzten Wochen prächtig entwickelt. Auch die Eltern sind zufrieden. „Wir möchten uns für die freundliche, liebevolle und hilfsbereite und Betreuung auf der Frühchen-Intensivstation ausdrücklich bedanken, die wir im Bethanien kennenlernen durften“, so die Eltern. „Sowohl die Pflegerinnen als auch die Ärztinnen und Ärzte der Station G2B haben ganz tolle Arbeit geleistet und waren zu jeder Tages- und Nachtzeit erreichbar.“Till, Johanna und Helena sind die ersten Drillinge, die in diesem Jahr im Moerser Krankenhaus geboren wurden. Drillinge oder Zwillinge sind oft das Resultat einer künstlichen Befruchtung. Bei den Drillingen der Ingenwerths hat die Natur allerdings ohne weiteres medizinisches Zutun allein für den Erfolg gesorgt. „Es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Wir kamen zu zweit im Krankenhaus an und gehen zu fünft wieder raus“, so die junge Mutter.