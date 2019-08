Fußball-Bezirksliga : Gegen Meerfeld: SVB stellt sich auf robustes Spiel ein

Budberg Die beiden Bezirksliga-Teams stehen sich schon heute in Budberg gegenüber. Stärken und Schwächen des Gegners sind den Trainern bekannt.

Für den SV Budberg steht innerhalb von nur vier Tagen das zweite Lokalduell in der Fußball-Bezirksliga auf dem Programm. Nach dem Gastspiel in Repelen erwartet das Team am Samstag um 16 Uhr den FC Meerfeld.