Kommunalwahl 2020 in Moers : FDP stößt Generationenwechsel an

Moers Hintergrund Mit dem 24 Jahre alten Tien Vo und dem 18 Jahre alten Hendrik Stachowicz auf Listenplatz drei und vier wollen die Liberalen 2020 in den Kommunalwahlkampf ziehen. Otto Laakmann wurde von den Parteimitgliedern mit 73 Jahren „abgewählt“.

Dass in der Politik – ganz gleich auf welcher Ebene und bei welcher Partei – einschneidende personelle Entscheidungen anstehen, erkennt der Außenstehende nicht selten daran, dass Wahlversammlungen plötzlich sehr gut besucht sind. Die, die sich wählen lassen wollen, aktivieren ihr Lager: Das gehört zum „Spiel“ dazu. Für Donnerstagabend hatte der Ortsvorstand der Moerser FDP in die Gaststätte „Zum Burgfeld“ eingeladen. Auf der Tagesordnung: die Wahl des Bürgermeisterkandidaten und der Reserveliste für die Kommunalwahl 2020. 53 von insgesamt 93 Parteimitgliedern nahmen bei wunderschönem Sommerwetter freiwillig in einem entsprechend aufgeheizten Kneipen-Saal Platz, darunter auch viele Jungliberale. Es musste also etwas Entscheidendes in der Luft liegen. Und so war es. Am Ende stand ein Generationenwechsel, vorher eine Kampfkandidatur.