Tradition in Moers : Pumpennachbarschaft hat neue Königin

Moers Jutta Rütjes übernimmt das Zepter zum dritten Mal. Saskia Rominski verabschiedet sich.

Bald ein halbes Jahrhundert ist es jetzt schon Tradition, dass zum Moerser Kirmessamstag die „Pumpennachbarschaft“ rund um die örtliche Fieselstraße alljährlich mit einer besonderen Feier eine neue Königin aus ihren Reihen kürt. So auch in diesem Jahr. Nachdem in den vergangenen zwölf Monaten Saskia I. alias Saskia Rominski mit viel Engagement für den Zusammenhalt der traditionellen Nachbarschaftsgemeinschaft gesorgt hat, wurde sie am Samstag in einem zeremoniellen Akt von Jutta Rütjes, der Frau des langjährigen Pumpenmeisters Heiner Rütjes, abgelöst.

„Danke für euer Vertrauen. Es war mir eine Ehre und hat mir sehr viel Spaß gemacht, in diesen letzten zwölf Monaten eure Königin sein zu dürfen“, hatte sich die scheidende Pumpenkönigin Saskia I. zuvor mit einer kleinen Rede von ihren bisherigen Untertanen und Untertaninnen verabschiedet. „Mir ist es in diesem Fall eine besondere Ehre, wieder mal eine Königin zu Hause zu haben“, begrüßte Pumpenmeister Heiner Rütjes die neue Königin mit einem verschmitzten Lächeln und übergab das Rederecht anschließend an Bürgermeister Christoph Fleischhauer: „Diese Pumpennachbarschaft ist wirklich etwas ganz Besonderes und ihrer Zeit schon lange voraus. Wir versuchen seit einiger Zeit, mit speziellen Quartiersprogrammen genau so etwas zu fördern“, lobte dieser. „Behalten Sie sich diese Gemeinschaft so lange es geht!“ Das war für die neue Königin und den altgedienten Pumpenmeister das Signal, den obligtorischen, wegen der großen Hitze an diesem Tag allerdings nur kurzen Krönungswalzer aufs Parkett zu legen und damit die allgemeine Tanzrunde für die anwesenden Gäste einzuläuten. Gut eine Stunde später sollte der neue Prinzgemahl dann noch einmal mit einem Auftritt des zehnköpfigen Moerser „Pumpenballetts“ tänzerisch tätig werden. Ein Genuss, den die Zuschauer in diesem Fall noch dem choreografischen Einsatz der nun ehmaligen Moerser Punpenkönigin Saskia I. zu verdanken hatten. Das diesjährige Krönungsfest der Moerser Punmpennachbarschaft endet am Montag ab 13 Uhr mit dem Abbau des Festzeltes und einer niederrheinischen Kaffeetafel für alle fleißigen Mithelfer.