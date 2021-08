Moerser Gymnasium : Adolfinum: Flach spielen, hoch gewinnen

Moers Auf dem Schulhof des Moerser Gymnasiums stehen jetzt drei Mini-Soccerfelder für die Schülerinnen und Schüler zur Verfügung. Sie wurden mit Unterstützung der Architektenkammer NRW geplant und angelegt.

Schuss und Tor! Mit Beginn des neuen Schuljahres dürfen sich die Schülerinnen und Schüler des Moerser Gymnasiums Adolfinum über eine neue Sportanlage auf ihrem Schulhof freuen. Ihnen stehen nun drei jeweils neun mal sechs Meter große Mini-Soccer-Plätze zur Verfügung, auf denen sie in den Pausen und Freistunden ihre fußballerischen Fähigkeiten mit einander messen oder auch einfach nur trainieren können.

„Die Idee dazu hatten die Schüler selber vor einigen Jahren. Damals ging es darum, Vorschläge für eine nachhaltige Umgestaltung unseres Schulhofes zu machen“, erklärte Thorsten Klag, seit dem 1. März dieses Jahres neuer Leiter des traditionsreichen Moerser Gymnasiums. Er eröffnete die Anlage offiziell in Gegenwart seines inzwischen pensionierten Vorgängers Hans van Stephoudt, zwei Mitgliedern des Adolfinum-Fördervereins und mehreren Delegierten der Klassen sechs bis neun offiziell. Dabei stellten sich Thorsten Klag, Hans van Stephoudt und Sascha Maas vom Förderverein des Gymnasiums den Klassenvertretern als Torwarte für ein erstes symbolisches „Elfmeter-Schießen“ zur Verfügung, wobei sich vor allem Hans van Stephoudt als ziemlich begabt erwies.

Gründung Das Adolfinum wurde 1582 vom Grafen Adolf von Neuenahr und Moers gegründet. Seit 1928 ist es an der Wilhelm-Schröder-Straße.

Festakt in Neuss-Norf

Festakt in Neuss-Norf : Gymnasium hisst Regenbogenfahne

Politik in Viersen

Politik in Viersen : Schüler, Europa und Martin Schulz

Zum Abschluss gab es dann für jede Klasse einen eigenen, allerdings in seiner Sprungkraft leicht reduzierten Ball, der trotz der hohen Sicherheitseinzäunungen zusätzlich dazu beitragen soll, die Schüler außerhalb der drei neuen Soccer-Felder nicht zu gefährden. „Flach spielen und hoch gewinnen“, formulierte Sascha Maas die dazu lautende Devise, und auch die Nutzung der Felder konnte bereits im Vorfeld erfolgreich geregelt werden. Danach haben die Klassen fünf bis neun jeweils von Montag bis Freitag einen Tag, an dem die Anlage nur ihnen gehört. Sollte die an diesem Tag von anderen Klassen besetzt sein, müssen die ohne Murren das Feld räumen und warten, bis sie selber wieder dran sind.