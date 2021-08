St.-Josef-Krankenhaus-Gesellschaft Moers : Hospiz ist Vorbild für Klimaschutz

Rheinberg/Moers Klimamanager Michael Noeldner kümmert sich in den Häusern der St.-Josef-Gruppe darum, dass in den Einrichtungen von St. Josef CO2 eingespart wird.

Die St.-Josef-Krankenhaus-Gesellschaft Moers hat sich zum Ziel gesetzt, Klimaschutz und Energieeffizienz voranzutreiben. Ein Schritt auf dem Weg zu Energiesparmaßnahmen ist die Ausbildung eines Klimamanagers im Rahmen des Klick Green Projektes des Bundes für Naturschutz Deutschland (Bund), der gut in den Strukturen des Unternehmens verankert ist und über technisches Verständnis verfügt. Michael Noeldner, Mitarbeiter der technischen Abteilung, ist dieser Mitarbeiter für die Einrichtungen von St. Josef. Ziel der Schulung sei es, Maßnahmen zur Reduzierung des Energie- und Ressourcenverbrauches zu entwickeln, um gemeinsam mit 250 weiteren Kliniken 100.000 Tonnen CO 2 bis April 2022 zu vermeiden. Neben dem St.-Josef-Krankenhaus in Moers gehören unter anderem auch das St.-Nikolaus-Krankenhaus und das Hospiz Haus Sonnenschein in Rheinberg zur Gruppe.