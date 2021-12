Stiftsgymnasium Xanten : Schüler wollen 2022 nach Kenia reisen

Xanten Wegen Corona war es zwei Jahre lang nicht möglich, dass Xantener Gymnasiasten vier Wochen in dem ostafrikanischen Land lebten. Vier Jugendliche wollen es 2022 wieder versuchen. Zuerst müssen sie aber das Geld dafür verdienen.

Vier Schülerinnen und Schüler des Xantener Stiftsgymnasiums wollen im nächsten Jahr für vier Wochen nach Kenia fliegen, um dort in Gastfamilien zu leben und in einem Dorf bei der Feldarbeit zu helfen. Allerdings müssen sie das Geld für die Reise zuerst noch verdienen, zum Beispiel durch den Verkauf von Waffeln auf Großveranstaltungen, und wegen Corona fallen viele dieser Termine aus, sodass es für Luca Kötter, Ciara Simon, Maja Winnekens und Jesse Kotes schwieriger werden könnte als für Gymnasiasten in früheren Jahren, die vier Wochen in Kenia zu finanzieren – wenn die Pandemie die Reise im Herbst 2022 überhaupt zulässt.

Hintergrund Die Stiftung Welt:klasse wurde 2006 gegründet. Sie organisiert mehrwöchige Aufenthalte für Schülerinnen und Schüler in Kenia, China und Indien. Die Jugendlichen leben in Gastfamilien und arbeiten in interkulturellen Teams. Dadurch entwickelten sie selbstständiges Handeln und Teamfähigkeit über kulturelle Grenzen hinweg, erklärt die Stiftung.

Die vier Schülerinnen und Schüler wollen ein anderes Land, eine andere Kultur und eine andere Lebensweise kennenlernen, wie sie bei einem Pressegespräch im Gymnasium berichteten. Die Zeit werde „eine Bereicherung für uns alle“ sein. Aber sie wissen auch, dass sie dafür „die Komfortzone verlassen müssen“, dass die vier Wochen eine „Umstellung“ sein werden, allein schon wegen der anderen Klimazone, und dass das Leben in dem ostafrikanischen Land „nicht so luxuriös wie bei uns in Europa ist“. Sie kennen die Berichte von Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums, die in den vergangenen Jahren schon in Kenia waren. Sie haben also eine Vorstellung davon, was auf sie zukommt. Auf sie wartet ein Alltag, der unter anderem aus der Arbeit auf den Feldern besteht. „Genau diese Eigenschaften wollen wir am Stiftsgymnasium vermitteln“, sagt Schulleiterin Corinna Dickmann. „Dass die jungen Menschen den Mut haben, sich auf den interkulturellen Austausch einzulassen.“