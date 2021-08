Filmabende unter freiem Himmel : Sommerkino im Moerser Schlosshof

Moers Spielfilme und Dokumentationen sind vom 28. August bis zum 4. September zu sehen.

Am Donnerstag, 2. September, um 20.30 Uhr zeigt das Grafschafter Museum in Kooperation mit der VHS Moers-Kamp-Lintfort ein Filmdrama von Roman Polanski. Darin geht es um den Überlebenskampf eines polnisch-jüdischen Pianisten im Jahr 1939. Am Sonntag, 5. September, ist ebenfalls um 20.30 Uhr ein Kurzfilm von Arkadij Khaet und Mickey Paatzsch zu sehen. Er zeigt, mit welchen Problemen Jüdinnen und Juden in Deutschland kämpfen. An dem Abend gibt es zudem eine musikalische Untermalung. Aus lizenzrechtlichen Gründen dürfen die Titel beider Filme nicht genannt werden. Sie werden im Rahmen der Veranstaltungsreihe „1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland“ gezeigt. Bei schlechtem Wetter finden die Aufführungen im Alten Landratsamt statt. Anmeldungen sind per Telefon (02841 201-6 82 00) oder per Mail an grafschafter-museum@moers.de möglich.