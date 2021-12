Gymnasium Kastanienallee : Wülfrather Schüler spenden für Kinder in Not, Tafel und Flutopfer

Wülfrather Schüler spenden für Kinder in Not, Tafel und Flutopfer

Wülfrath Mit jeder Runde im Lhoist-Sportpark erhielten die Läufer beim Distanzduell-Wettbewerb Sponsorengelder, die überwiegend caritativen Zwecken zugute kommen, so der einhellige Beschluss der Schülerverwaltung.

(RP) Der volle Körpereinsatz beim Distanzduell hat sich gelohnt: Insgesamt 1770,4 Kilometer sind am Ende durch die Lauffreude mehrerer Klassen (5a, 6c, 7b, 8c, 9a plus Sportkurs Urner) des Gymnasiums Wülfrath zusammengekommen. Mit jeder Runde im Stadion des Lhoist-Sportparks erhielten die Läufer und Läuferinnen Sponsorengelder, die überwiegend caritativen Zwecken zugute kommen, so der Beschluss der Schülerverwaltung.

Vom erlaufenen Ertrag werden die Initiative „Wülfrather Kinder in Not“ mit 500 Euro, die Tafel Niederberg mit 200 Euro und das DRK Wülfrath (hilft Familien mit Kindern, deren Flüchtlingsunterkunft in Erkrath durch die Flutkatastrophe unbewohnbar wurde) mit 1500 Euro profitieren. Mit dem verbleibenden Betrag von 1800 Euro möchte die Schülervertretung unterstufentaugliche Spielgeräte für den Pausenhof der Schule anschaffen.

Welches Schulteam schafft durchschnittlich die meisten Kilometer in 30 Minuten? Um diese Frage dreht sich der Distanzduell-Wettbewerb des Energiedienstleisters Westenergie. Schüler der weiterführenden Schulen können sich dabei unabhängig voneinander auf der Laufstrecke messen. Den Auftakt des Distanzduells hatte in diesem Jahr das städtische Gymnasium Wülfrath gemacht. Am Start waren hier neben knapp 600 Schülerinnen und Schülern auch Lehrkräfte und die Schulleitung. Das Wülfrather Gymnasium hatte einen Spendenlauf in das Duell untegriert und als Sponsor den Wülfrather Bürgermeister Rainer Ritsche gewonnen. Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, Franca Calvano, lief ebenfalls mit.