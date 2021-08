Theater in Moers : Wir sind die Neuen am Schlosstheater

Die neue Spielzeit startet im September. Foto: Tobias Dupke

Moers Sieben Wechsel stehen in der neuen Spielzeit am Theater in Moers an – vom Schauspiel bis zur Schneiderei. Das Schlosstheater startet im September mit der Büchner-Inszenierung „Dantons Tod“ in die Spielzeit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Katzke

Mit sieben neuen Mitarbeitern startet das Schlosstheater im September in die Spielzeit 2021/22. Zwei Schauspieler, eine Dramaturgin, eine Theaterpädagogin, eine Regie-Assistentin, eine Schneiderin und ein Veranstaltungstechniker wollen das Ensemble und das Team des Schlosstheaters mit neuen Ideen bereichern. Grund sind gleich mehrere Wechsel des bisherigen Ensembles an andere neue Wirkungsstätten oder auch in den Ruhestand.

Schauspielerin Joanne Gläsel. Foto: Anja Katzke

Für Schauspielerin Joanne Gläsel bedeutet das Engagement am Schlosstheater die Rückkehr nach langer Zeit in ihre Heimat NRW. Aufgewachsen im Ruhrgebiet studierte sie an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover und spielte seit ihrem Studienabschluss an vielen deutschsprachigen Theatern, so an der Berliner Schaubühne, am Staatsschauspiel Dresden und am Oldenburgischen Staatstheater.

Schauspieler Georg Grohmann. Foto: Anja Katzke

Info Dantons Tod von Georg Büchner Spielzeit-Auftakt Intendant Ulrich Greb eröffnet die Spielzeit mit seiner Inszenierung von „Dantons Tod“ von Georg Büchner. Das Stück geht der Frage nach, ob eine Revolution zwangsläufig in die Restauration führen muss. Die Premiere ist am 9. September im Schloss. Dramaturgin ist Sandra Höhne.

Sie stand ebenso für Film und Fernsehen vor der Kamera, unter anderem für die ZDF-Krimi-Reihe „Der Ermittler. „Ich freue mich, nach fast 40 Jahren wieder in NRW zu arbeiten. Das weckt Heimatgefühle“, betont die Schauspielerin und ist gespannt auf die intime Arbeitsatmosphäre am Schlosstheater. „Hier ist alles so familiär.“ Das empfindet ihr Kollege Georg Grohmann ebenso. Der gebürtige Hamburger wuchs in Limburg an der Lahn auf und studierte evangelische Theologie in Marburg. Nachdem er einige Jahre erfolgreich Feldhockey gespielt hatte, entdeckte er mit 19 Jahren das Theater für sich. 2018 absolvierte er das Schauspielstudium an der Akademie für Darstellende Kunst in Ludwigsburg. Er war unter anderem in Stuttgart und am Landestheater Schwaben in Memmingen engagiert. Bis 2021 gehörte Grohmann als festes Ensemblemitglied zum Meininger Staatstheater.

Theaterpädagogin Emma Kaufmann Foto: Anja Katzke

Als Dramaturgin unterstützt künftig Sandra Höhne die Theaterleitung. Sie folgt auf Larissa Bischoff, die neue Herausforderungen sucht. Höhne arbeitete zwölf Jahre am Theater an der Ruhr, wo sie auch für den internationalen Kulturaustausch zuständig war. In diesem Zusammenhang setzte sie sich mit dem Thema Menschenrechte auseinander und entschied sich zu einem „Human Rights“- Master-Studium an der Universität Wien. Danach folgte sie dem Ruf wieder ans Theater nach Baden-Baden. Das Engagement in Moers hat sie gerne angenommen. In Duisburg aufgewachsen, habe sie sich Schlosstheater und Moers Festival schon als Zuschauerin verbunden gefühlt, betont sie.

Dramaturgin Sandra Höhne. Foto: Anja Katzke

Neu in der Schneiderei des Schlosstheaters ist Christine Nass. Nach einem Modedesign-Studium sattelte sie eine Ausbildung zur Maßschneiderei in Moers auf. „Weil mir das Handwerk noch größeren Spaß als das Modedesign selbst macht“, erzählt Nass. Sie trat ihre Stelle bereits zum 1. April an und folgte auf Marijke Volkmann. Ihre Visitenkarten gab sie in der Inszenierung „Männer allein im Wald“ ab, aktuell arbeitet sie für die Spielzeiteröffnung „Dantons Tod“. „Für diese Inszenierung habe ich die Schnitte erstellt“, berichtet die Maßschneiderin und sagt: „Als ich erfuhr, dass am Schlosstheater eine Stelle frei wird, war für mich klar: Da muss ich hin.“

Christine Nass ist sei April Schneiderin am Schlosstheater in Moers. Foto: Anja Katzke

Als Regieassistentin ist Victoria Wehrmann zum Team des Moerser Theaters gestoßen. Sie studierte Theater- und Literaturwissenschaften in Dortmund. Die gebürtige Westfalin freut sich auf die Arbeit im kleinen Ensemble und mit „Dantons Tod“ auf die erste Inszenierung an der Seite von Intendant Ulrich Greb. Nachfolgerin von Robert Hüttinger in der Theaterpädagogik ist Emma Kaufmann. Sie stammt gebürtig aus einem Weindorf bei Mainz und studierte „Kultur- und Medienpädagogik“ an der Hochschule Merseburg. Sie betreut zukünftig insbesondere den Elementar-Bereich und bringt Kita-Kindern und Grundschülern in Workshops und kleinen Übung das Theater näher.

Moritz Läpple ist Fachkraft für Veranstaltungstechnik. Foto: Anja Katzke