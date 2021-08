Isar-Team vom Niederrhein hilft in Haiti : Lange Warteschlangen am Zeltlazarett

Niederrhein Das Isar-Team vom Niederrhein hat seine Arbeit in Haiti aufgenommen. Medizinische Hilfe ist dringend notwendig, nicht nur wegen der Naturkatastrophe. Viele Menschen hatten seit Jahren keine Möglichkeit, zu einem Arzt zu gehen.

Rund eine Woche nach dem verheerenden Erdbeben in Haiti hat ein deutsches Emergency Medical Team jetzt seine Arbeit in der Katastrophenregion aufgenommen. Die Einsatzkräfte wurden in Abstimmung mit dem haitianischen Zivilschutz von der Hilfsorganisation Isar Germany und dem Fachbereich Humanitäre Hilfe des Bundesverbandes Rettungshunde (BRH) in das Erdbebengebiet geschickt.