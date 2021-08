Sicherung der Notversorgung : Baustart für zweiten Trinkwasserbehälter in Moers-Gerdt

Baustart für zweiten Trinkwasserbehälter in Moers-Gerdt

Moers Auf dem Gelände des WVN-Wasserwerks in Moers-Gerdt starten die Vorbereitungen für den Baubeginn eines zusätzlichen Trinkwasserbehälters. Warum ein solcher heute wichtiger ist denn je.

Der Behälter wird in sogenannter Spannbeton-Fertigteilbauweise errichtet. Ähnlich wie bei einem Fertighaus werden dabei die Wandelemente im Werk des Herstellers vorgefertigt und dann vor Ort zusammengesetzt. Gegenüber einer Bauweise in Ortbeton ermögliche das Fertigteilsystem einen deutlichen Vorteil in der Bauzeit, sagen die Verantwortlichen des Wasserverbunds. Die Inbetriebnahme des Wasserspeichers ist bereits für das Frühjahr 2022 geplant.