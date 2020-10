Kultur in Moers : Schlosstheater sucht junge Mitwirkende für Regielabor

Moers Das Regielabor vom Jungen STM gibt jungen Menschen die Möglichkeit, ihre Regiekonzepte unter realen Bedingungen auszuprobieren. Das erste Projekt „Lieblingslied“ startet Ende Oktober.

Mit Beginn der neuen Spielzeit etabliert das Junge Schlosstheater Moers (STM) ein Regielabor als neue Reihe. Der Krefelder Theaterpädagoge Kilian Seeger will mit Jugendlichen zum Thema Lieblingslied arbeiten. „Pro Spielzeit wollen wir eine Projektidee auf die Bühne bringen“, sagt Kathrin Leneke, Leiterin Junges STM. Im Kern gehe es darum, sich auf der Bühne mit seinem Konzept auszuprobieren. Der Begriff Regielabor passe daher gut, so Leneke.

Der Krefelder Kilian Seeger (25) ist erster Laborant, der mit seinem Theaterkonzept „Lieblingslied“ gemeinsam mit Jugendlichen ab 17 Jahren dazu ein Stück entwickeln will. Dabei lassen sich zentrale Fragen beantworten. Gibt es wirklich das Lieblingslied und was braucht es, um Lieblingslied zu werden? „Echte und fiktive Geschichte aus der Gruppe werden sich zu einer Collage vermischen“, sagt Seeger zum Projekt ‚Recently heard the most‘. „Der rote Faden ist nicht eine Handlung, sondern das Lieblingslied, für das wir eine Fülle an künstlerischen Mitteln nutzen wollen, um es auf der Bühne zu erleben.“