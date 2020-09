Entwicklung der Pandemie : Weitere zwölf Corona-Fälle im Kreis Wesel

Kreis Wesel Im Kreis Wesel sind weitere zwölf Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die 7-Tage-Inzidenz steigt deshalb leicht. Ein Fall wird vom Gesundheitsamt dem Cluster in Dinslaken zugeschrieben.

Der Kreis Wesel meldet am Mittwoch zwölf neue Corona-Infektionen in den Städten und Gemeinden. Die Fälle verteilen sich auf Dinslaken (3), Hünxe (1), Kamp-Lintfort (1), Moers (4) und Rheinberg (3). Das geht aus der neuen Statistik zur Entwicklung der Corona-Pandemie im Kreis Wesel hervor. In der Regel veröffentlicht die Verwaltung montags bis freitags um die Mittagszeit die aktuellen Zahlen.

Unter den neuen Infektionen ist auch ein Fall, den das Gesundheitsamt dem Clustergeschehen in Dinslaken zuordnet. Mehr als 100 Menschen sollen an einer Hochzeitsfeier in Venlo teilgenommen haben. Seitdem gibt es in Dinslaken eine Häufung von Infektionen, die in einem Zusammenhang miteinander stehen. Insgesamt kann die Kreisverwaltung bisher 33 Fälle aus dem Kreis Wesel diesem Cluster zuordnen, davon leben 28 Menschen in Dinslaken und fünf in Moers.