Kitsch und Plunder in Moers: Mehr Regen als Sonne: Das war der erste Trödelmarkt des Jahres

Moers Zahlreiche Besucher hielt das Wetter nicht davon ab, durch die Innenstadt zu bummeln und im Trödel nach Schnäppchen zu suchen.

Das wechselhafte Wetter, das am Sonntag mehr Regen als Sonnenschein bot, hielt die Moerser nicht davon ab, den ersten Flohmarkt des Jahres in der Innenstadt zu besuchen. Die ansässigen Geschäfte in der Fußgängerzone Steinstraße und Neustraße waren geschlossen, shoppen und stöbern konnte man dafür an den aufgebauten Ständen. Ausgestattet mit Regenschirmen und wetterfesten Jacken schlenderten die Besucher an den Ständen vorbei und begutachten den ausgelegten Trödel. Schmuck, Porzellan, Haushaltswaren, Kleidung und Bücher waren an fast allen Ständen zu sehen. Schallplatten, Kassetten und Comics für Sammler und Liebhaber standen ebenfalls zum Verkauf. Kuriositäten wie zum Beispiel einen Hometrainer fielen ebenso an den Ständen ins Auge.