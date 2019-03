Kunst in Moers: Neuer Verein will die Kunst und die Kultur fördern

Moers Die Gründungsmitglieder sind am Donnerstag zusammen gekommen, um den „Verein zur Förderung von zeitgenössischer Kunst und Kultur am Niederrhein” mit Sitz in der Grafenstadt zu konstituieren. „Der Verein ist motiviert und weiß um die breite Unterstützung in Moers und darüber hinaus.

Gemeinsam wollen die Mitlieder unsere Heimat für zeitgenössische Kunst urbar machen und stärken“, teilte Künstler Becker Schmitz in einer Pressemitteilung mit. Der gemeinnützige Verein habe sich der Förderung von zeitgenössischer Kunst und Kultur in Moers sowie der Region zwischen Rhein und Maas verschrieben. Er sei Vermittler und Motor zur Stärkung der bildenden Kunst in Moers und darüber hinaus, heißt es weiter. Die Gründungsmitglieder zeigten sich laut Pressemitteilung in der Sache geeint und vertrauten dabei auf die professionellen und gewichtigen Kompetenzen des ehrenamtlichen Vorstandes sowie des Kuratoriums. Die Arbeit habe bereits begonnen. Die ersten Förderprojekte und Förderanträge seien in Arbeit und unterstützten bestehende Initiativen wie das Museum für zeitgenössische Kunst in Moers und die Arbeit des Atelierhauses in Moers. Den Vorstand bilden Becker Schmitz, Lehrbeauftragter und künstlerischer Mitarbeit an der Hochschule für bildende Künste Essen, als Vorstandsvorsitzender. Atilla Cikoglu, Fraktionsvorsitzender der SPD in Moers, ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Wolf-Dieter Plaßmann, Heilpraktiker für neurologische Integration, ist Geschäftsführer des Vereins in Gründung. Erste Amtshandlung war die Berufung von Linda Inconi-Jansen ins Kuratorium des Vereins. Die in Moers lebende Kunsthistorikerin war für die Galerie Beck & Eggeling sowie zuletzt als Direktorin in der Galerie Rupert Pfab tätig. Die Gründungsmitglieder sind Becker Schmitz, Wolf-Dieter Plaßmann, Linda InconiJansen, Diana Beye, Birgit Kalke, Dirk Dijksma, Jutta Dammers-Plaßmann und Atilla Cicoglu.