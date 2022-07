Wetter in NRW : Wechselhaftes Wochenende – Schauer und Gewitter in NRW möglich

Essen Das Wetter in NRW wird am Wochenende wechselhaft. Es kann zu Schauern und örtlichen Gewittern kommen. Insgesamt bleibt es warm.

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwartet ein Wochenende mit wechselhaftem Wetter. NRW liege unter dem Einfluss eines kleinen Tiefs über Südwestdeutschland, das feuchtwarme Luft heranführe. Im Tagesverlauf ziehen im Süden und Osten von NRW einzelne Gewitter mit Starkregen auf. Lokale Unwetter mit mehr als 30 Litern pro Quadratmeter Regen in kurzer Zeit, stellenweise auch kleinkörniger Hagel oder Sturmböen bis 80 Kilometern pro Stunde seien möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitagmittag in Essen mit.