Fahrgeschäfte auf der Kirmes sind heiß begehrt : Auftakt fürs Opladener Stadtfest

Die Fahrgeschäfte lockten schon am Freitag Besucher. Foto: Uwe Miserius

Opladen Bis Montagabend zum großen Feuerwerk heißt es in der Opladener Innenstadt an diesem Wochenende: Feiern. Schon am Freitag waren die mitunter rasanten Fahrgeschäfte auf der Kirmes heiß begehrt.

Mit Dirk Pott (Aktionsgemeinschaft Opladen) und Jaqueline Hoffmann-Jackmuth eröffnete Bezirksbürgermeister Jürgen Pröpper am Freitag das 47. Opladener Stadtfest. Bis Montag dürfen sich Besucher auf Kirmes-Neuheiten, Trödel und ein Feuerwerk freuen. Gleich an Tag eins war viel Rummel auf dem Rummel.

Flaniert und gefeiert wird entlang der Opladener Fußgängerzone und auf dem Opladener Platz.

Die Spiel und Öffnungszeiten:

• Freitag, 29. Juli, bis 23.30 Uhr

• Samstag, 30. Juli, 11 bis 23:30 Uhr (mit verkaufslangem Samstag bis 18 Uhr).

• Sonntag, 31. Juli, 11.30 bis 23 Uhr (mit verkaufsoffenem Sonntag 13 bis 18 Uhr).

• Montag, 1. August, 13 Uhr bis Mitternacht (mit Großfeuerwerk)

(kno)