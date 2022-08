Hagel und heftige Sturmböen in Teilen NRWs : Nach der Hitze kommen ab Donnerstag die Unwetter

Hagel und heftige Sturmböen in Teilen NRWs

Düsseldorf Mittwoch und Donnerstag wird es heiß in NRW. Doch auf die Hitze könnten in einigen Teilen des Landes ab Donnerstagabend schwere Unwetter folgen.

Aktuell sorgt das Hoch „Normen“ für hohe Temperaturen: In ganz Deutschland ist es wieder heiß - auch in Nordrhein-Westfalen. Während einem Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge am Mittwoch mit 31 bis 34 Grad zu rechnen ist, wird es Donnerstag mit 33 bis 36 Grad sogar noch heißer.