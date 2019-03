Moerser Spenden gesucht für die mögliche Behandlung einer jungen Autistin: Nele hofft auf eine Delfintherapie

Moers Niemand sieht es ihr an, doch den Alltag kann sie nicht alleine bewältigen: Nele Kretsch ist Autistin. Eine Delfintherapie könnte ihr helfen.

Sie kann weder lesen noch rechnen. Aber sie kennt das Alphabet, und wenn ihre Oma ihr einen Suchbegriff buchstabiert, kann Nele ihn eintippen, so findet sie ihre Lieblingsvideos im Netz. Manchmal schreibt ihre Mutter, Heike Bicking-Kretsch (53), Wörter auf wie „Mama“, „Papa“, oder „Svenja“, den Namen von Neles älterer Schwester (25). Dann malt Nele die Buchstaben nach – groß und krakelig, wie eine Erstklässlerin. „Meine Tochter ist geistig auf dem Stand einer Drei- bis Vierjährigen“, sagt Bicking-Kretsch. „Wir wollen weiter an ihren Alltagskompetenzen arbeiten. Sie könnte irgendwann in ein betreutes Wohnen ziehen. Das wird noch einige Jahre dauern, aber wir hoffen, dass sie bis dahin kleine Fortschritte macht wird.“ Selbstständig wird Nele nie sein, sie braucht immer eine Betreuung, 24 Stunden am Tag. „Sonst würde sie nur am Kühlschrank stehen und essen. Sie hat kein Sättigungsgefühl“, sagt ihr Stiefvater Ralf Bicking (54). Seit sieben Jahren ist er Teil der Familie, geht mit Nele spazieren, einkaufen und schwimmen. Oft muss er Passanten erklären, warum die 17-Jährige sich so anders verhält: „Sie sieht aus wie andere Mädchen – das ist Fluch und Segen zugleich. Einmal waren wir in einem Kaufhaus, ich habe Schuhe anprobiert, Nele lief durch die Gänge. Auf einmal hörte ich einen Aufschrei. Nele wollte die Fellkapuze einer Kundin anfassen, und hatte deren Haare zur Seite gepustet. Die Frau schimpfte, wurde unfreundlich. Da habe ich ihr erklärt, was mit Nele auf sich hat. Sie hat sich tausend Mal entschuldigt.“ Doch nicht immer reagieren die Leute so positiv. Eine Frau beim Metzger nannte Nele einmal ein „ungezogenes Blag“, und ließ das Mädchen ihre Wut spüren – was der Stiefvater sagte, war ihr gleichgültig. Als ihre Mutter mit Nele im Bus saß, begann das Mädchen zu krampfen: „Das macht sie, wenn sie sich freut“, erklärt die 53-Jährige. Neben ihnen saßen junge Frauen und Männer, ungefähr in Neles Alter. Sie äfften Nele nach, lachten über sie. „Meine Tochter versteht das nicht, aber mir tut das weh“, sagt Bicking-Kretsch.