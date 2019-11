Konzert in Moers : Knappenchor Rheinland will singen, solange es geht

MOERS Der letzte Bergmannschor auf der linken Rheinseite gab ein Konzert im Kulturzentrum Rheinkamp.

Der Chor zieht die Menschen an. Am Samstag kamen 600 Besucher zum Herbstkonzert, das im Jahreszyklus der eine große Auftritt des Chores ist. Dazu singt er am 1. Mai zusammen mit dem befreundeten Männergesangsverein Cäcilia Liedberg, der auch von Theo Dahmen geleitet wird, in Korschenbroich. Die Besucher wollen noch einmal einen vierstimmigen Männerchor hören, der im ersten Teil vor allem traditionelle Bergmannslieder zum Besten gibt, im zweiten Teil moderne Evergreens.