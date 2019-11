Moerser Karneval : Neuer Humorica-Senator ist ein Mann der Nachhaltigkeit

MOERS Die Karnevalsgesellschaft hat Stephan Rupprecht in ihre Reihen aufgenommen. Der Neu-Moerser plant Häuser mit eigenständiger Energieversorgung.

Rose hielt die Laudatio auf den neuen Senator. Rupprecht wurde in Dortmund geboren und wuchs in Hannover auf. Nach einem Maschinenbau-Studium begann er seine Karriere untertage, um sich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie der Temperaturunterschied von untertage zur Erdoberfläche genutzt werden könne. Rupprecht hat dann beim IT-Unternehmen IBM gearbeitet, machte sich selbstständig und gründete im Frankenland eine Kette von Videotheken. Heute ist der Fan des 1. FC Nürnberg ein erfolgreicher Unternehmer in der Energietechnik. „Er ist in der Lage, für ein Ein- oder Zweifamilienhaus eine völlig autarke Energieversorgung zu planen“, sagte Rose. „Man ist in der Lage, seinen Strom selber zu erzeugen und mit diesem Strom die Wärmeversorgung sicher zu stellen.“ Rupprecht sei kein Kind von Traurigkeit, könne feiern und reise gerne. Dazu sei der zweifache Vater ein „absoluter Familienmensch“. Er kümmere sich frühzeitig sich um Probleme, wenn diese erkennbar seien, ohne großartig danach zu fragen.