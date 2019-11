Bauprojekt in Moers : Im Wohnpark an der Taubenstraße entstehen 42 Einfamilienhäuser

Moers Die „Deutsche Reihenhaus“ baut im Moerser Osten auf der Fläche der ehemaligen RAG-Schule an der Ecke Taubenstraße/Germendonkskamp – zum ersten Mal in Moers.

„Grüner“ Wohnen, mit gutem oder zumindest besserem Gewissen mit Blick auf die Umwelt – dieses Ideal soll auch in Moers mehr und mehr zum Standard werden. Denn fest steht: Etwa ein Drittel des gesamten Endenergieverbrauchs in Deutschland wird für die Raumwärme und Warmwassererzeugung in Gebäuden benötigt. Wie berichtet, baut die Deutsche Reihenhaus AG ihren ersten Wohnpark in Moers. Auf einem rund 11.800 Quadratmeter großen Grundstück – der Fläche der ehemaligen RAG-Schule an der Ecke Taubenstraße/Germendonkskamp – entsteht ein Wohnpark mit 42 Einfamilienhäusern in serieller Bauweise. Der TÜV Rheinland hat als ehemaliger Eigentümer das Gelände an das Kölner Unternehmen verkauft. Jetzt hat die Vermarktung der sogenannten KfW-55 Effizienzhäuser begonnen. Der Bauträger investiert nach eigenen Angaben 9,5 Millionen Euro in das Projekt.