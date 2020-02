Kommentar zu illegalem Autorennen in Moers : Mord-Urteil ist Ansage im Kampf gegen den Raser-Irrsinn

Moers Mit baulichen oder verkehrsregelnden Mitteln lassen sich PS-Protze nicht stoppen, meint unsere Autorin. Die Verurteilung eines 22-Jährigen wegen Mordes soll vor allem auch eines: abschrecken.

Selten hat ein Schicksal die Menschen in Moers so berührt wie das der 43 Jahre alten Mutter, die am Ostermontag vergangenen Jahres auf der Bismarckstraße in Meerbeck mit ihrem Kleinwagen in ein illegales Autorennen geriet und später im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen starb. Zur falschen Zeit am falschen Ort: Dieser Wahnsinn hätte jeden treffen können, das hat der Prozess der Öffentlichkeit auf schauerliche Weise vor Augen geführt. Die Meerbecker hat der Unfall aber auch deshalb so schockiert, weil er wie die Konsequenz aus einer stetigen Entwicklung erscheint. Der Stadtteil hat schon lange ein Problem mit der „Auto-Szene“. Vor Gericht bestätigte ein Polizist am Montag, dass die Bismarckstraße eine beliebte und bekannte Strecke für – ich formuliere es mal mit meinen eigenen Worten – PS-Protze mit wenig bis gar keinem Sinn für Verantwortung und Regeln der Straßenverkehrsordnung ist. Die Frage bleibt: Was lässt sich gegen diesen Raser-Irrsinn unternehmen? In Moers wurde in der Vergangenheit schon viel versucht und über viel diskutiert: Drempel, Kissen, Blumenkübel ...