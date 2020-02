Karneval : Der Nelkensamstagzug in Zahlen

Moers Der Höhepunkt des Grafschafter Karnevals steht kurz bevor. Wir haben die wichtigsten Daten und Fakten zusammengestellt.

110.000 Besucher kommen bei gutem Wetter zum Nelkensamstagszug nach Moers. Er ist der größte Karnevalsumzug am unteren linken Niederrhein und die größte Tagesveranstaltung in Homberg und Moers. Die Rosenmontagszüge in Duisburg mit 60.000 und in Krefeld mit 90.000 Besuchern sind kleiner. Der Veilchendienstagzug in Mönchengladbach zieht jedes Jahr 350.000 Besucher an. Dieser zählt hinter Köln mit einer Million Besuchern, Mainz und Düsseldorf mit jeweils einer halben Million zu den größten Karnevalsumzügen Deutschlands. Die Anzahl der Besucher lässt sich allerdings nur überschlägig ermitteln. In einer begrenzten Fläche werden alle Narren gezählt, um die Anzahl für die gesamte Fläche hochzurechnen. Deshalb weichen die angegeben Zahlen manchmal um bis zu 20 Prozent voneinander ab.