18-jähriger Verkehrs-Rowdy in Erkrath : Polizei stoppt Raser und stellt Auto sicher

18-jähriger Verkehrs-Rowdy in Erkrath

(RP) Am späten Sonntagabend hat die Polizei in Erkrath das Auto eines 18-Jährigen beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen grob verkehrswidrigem und rücksichtslosem Fahren eingeleitet. Der junge Mann war zuvor mit bis zu 150 Kilometern pro Stunde durch Erkrath gerast. Sein schwarzer Audi A3 Sportback war gegen 22.55 Uhr zwei Polizeibeamte im Rahmen ihrer Streife über die Haaner Straße aufgefallen. Weil der Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, beschlossen die Beamten, den jungen Mann anzuhalten und zu kontrollieren. Als sie dem Fahrer Anhaltesignale durchgaben, reagierte dieser jedoch nicht darauf, sondern trat erst recht aufs Gaspedal und versuchte, sich der Polizeikontrolle zu entziehen, indem er quer durch Erkrath flüchtete. Dabei beschleunigte der Fahrer seinen Audi zwischenzeitlich auf bis zu 150 Kilometer pro Stunde. Nach etwa 2,5 Kilometern fuhr der Fahrer jedoch letztendlich auf der Hauptstraße auf Höhe der Bushaltestelle „Schlieperweg“ an den Fahrbahnrand und ließ sich und sein Fahrzeug von den Polizeibeamten kontrollieren. Dabei stellten die Polizisten fest, dass es sich um einen erst 18 Jahre alten Erkrather handelte. Der junge Mann war nicht alleine im Fahrzeug, sondern wurde von seinem 18-jährigen Freund begleitet. Das Manöver hat Konsequenzen: Gegen den 18-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen grob rücksichtsloser und gefährlicher Fahrweise eingeleitet. Zudem wurde nicht nur sein Führerschein sichergestellt, sondern auch gleich noch sein Auto beschlagnahmt und abgeschleppt.