Asberger Narren singen, sammeln Wörschkes und Eier : Kleinfastnacht: Karnevalisten auf Hamstertour durch Asberg

MOERS-ASBERG (got) In diesem Jahr verzichtete die Asberger Bürgergemeinschaft darauf, mit Flugblättern auf die Kleinfastnacht hinweisen. „Mittlerweile kennen alle Asberger Narren den Termin“, meinte Bernd Herz.

2015 war die erste neue Kleinfastnacht in Asberg organisiert worden. Die erste war nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, aber in den 1980er Jahren eingeschlafen. Die Kleinfastnacht startet immer am Samstag vor Nelkensamstag um 11.11 Uhr vor der Gaststätte „Haus Engeln“ an der Römerstraße. Eine Gruppe läuft Richtung Asberger Ortskern, eine Gruppe Richtung Burgfeld, um „Wörschkes“ und Eier für eine Karnevalsparty am Samstagabend zu „hamstern“. In diesem Jahr waren mit 50 Jecken etwas mehr als zuletzt dabei. Auch Prinz Alfred I. und Prinzessin Mareike I. mischten sich mit ihrem Gefolge darunter. „Das ist eine schöne Tradition“, meinte der Prinz. „Woanders gibt es sie nicht.“