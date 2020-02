Fußball-Bezirksliga : Sonsbeck II macht alles richtig

Nils Theunissen, Norman Kienapfel und Marlon Mertens mit einem Kunstschuss aus mehr als 30 Metern trafen gegen den GSV Moers. „Eine Mega-Mannschaftsleistung“, war Trainer Bothen stolz auf sein Team.

GSV-Trainer Thorsten Schikofsky, der in Sonsbeck als ehemaliger Spieler und Kapitän der ersten Mannschaft Erfolge feierte, gratulierte dem SVS II zu einem verdienten Sieg. „Spiel entscheidend war schon der Konter zum 0:1“, meinte der Coach. „Der Pass war erkennbar, wir schlafen und nehmen die Laufwege nicht an.“ Nils Theunissen wird auf seinem Weg zum Führungstreffer den Unmut der Grafschafter Bank nicht registriert haben; der letztjährige Lüttinger nutzte die Vorlage von Winterneuzugang Norman Kienapfel mit einem Flachschuss zum 1:0 in der zehnten Minute. Hatten die Moerser in den Minuten zuvor noch gute Ansätze gezeigt, so war danach von den Gästen nichts mehr zu sehen.