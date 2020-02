Bethanien-Krankenhaus : Schmerzfrei dank künstlicher Schulter

Moers Die Implantation von Schulterprothesen sorgt besonders bei der älteren Generation für neue Beweglichkeit, Schmerzfreiheit und Lebensqualität. Wie bei Renate Ueberfeld, die sich am Krankenhaus Bethanien operieren ließ.

Für Renate Ueberfeld ist die Welt wieder in Ordnung. Sie ist bereits an der zweiten Schulter operiert worden und freut sich über eine zurückgewonnene Beweglichkeit wie Schmerzfreiheit. „Das war nicht immer so“, schildert die 78-jährige Patientin, die sich vom Schulterspezialisten Dr. Christoph Chylarecki am Krankenhaus Bethanien in Moers operieren ließ.

Dr. Christoph Chylarecki ist Chefarzt der Chirurgischen Klinik II und Leiter des Traumazentrums am Bethanien-Krankenhaus. Er wurde 1956 in Srem/Polen geboren und promovierte 1993 in Essen. Im Jahr 2000 kam er als Leitender Oberarzt an das Bethanien-Krankenhaus, ein Jahr später wurde er Chefarzt.

Kollege Zufall spielt mit, als das Ehepaar über einen Lokalsender von erfolgreichen Operationen in der Schulterchirurgie erfuhr, speziell bei älteren Patienten. Schulterspezialist Chylarecki berichtete im Beitrag über den Einsatz einer besonderen Schulterprothese, die für Beweglichkeit und in Folge für Schmerzfreiheit sorgt.

Im Mai 2019 ließ sich Renate Ueberfeld an der linken Schulter operieren, jetzt, im Januar, folgte der Eingriff an der anderen Schulter. „Schon kurz nach der ersten Operation konnte ich den Kopf wieder drehen“, erinnert sie sich an die beginnende Beweglichkeit im Schulter-Kopf-Bereich. „Und das ist meine Botschaft, die ich anderen in meinem Alter geben möchte. Mut haben und aktiv werden“, so die 78-Jährige über die wiedergewonnene Lebensqualität.