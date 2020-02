Politik in Moers : Moerser Seniorenbeirat soll offener und vielfältiger werden

Moers Der Rat der Stadt Moers hat eine Neuausrichtung des Seniorenbeirates beschlossen. Die Mitglieder stimmten für die Öffnung des Beratungsgremiums. Der Seniorenbeirat nimmt die Interessen älterer Menschen wahr, entwickelt Ideen und Aktivitäten zur Verbesserung der Lebensverhältnisse der in Moers lebenden Seniorinnen und Senioren.

Er motiviert und aktiviert sie, sich aktiv in die kommunale Gesellschaft einzubringen und diese mitzugestalten. Künftig sollen mehr in der Seniorenarbeit tätige Organisationen, Einrichtungen und Gruppen die Gelegenheit, sich an der Arbeit zu beteiligen. Dazu können sie jeweils zwei Delegierte entsenden, aus deren Mitte der Seniorenbeirat gewählt wird. Auch Einzelpersonen ab 55 Jahren, die in Moers wohnen, können sich unter bestimmten Bedingungen als Delegierte melden.

Organisationen, die bislang nicht im politischen Prozess beteiligt waren, können die Aufnahme bei der Verwaltung beantragen. Ein aktives Mitwirken von unterschiedlichsten Beteiligten sei damit gewährleistet. In der neuen Satzung ist geregelt, dass der Seniorenbeirat am „Runden Tisch Offene Seniorenarbeit“ teilnimmt. Um die Möglichkeiten der Mitgestaltung in der kommunalen Gemeinschaft und der Seniorenarbeit genauer darzustellen, lädt die Verwaltung Interessierte zu einer ersten Informationsveranstaltung am Donnerstag, 5. März, um 18 Uhr in das Begegnungszentrum Haus am Schwanenring (Schwanenring 5) ein. Anmeldungen zur Infoveranstaltung sind nicht notwendig.