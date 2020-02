Praktikum in Afrika : Sparkassenberater hilft kleinen Unternehmen in Ghana

Lukas Kalbfleisch zeigt auf der Afrika-Karte, wo er in den nächsten sechs Wochen tätig sein wird: in Accra, der Hauptstadt von Ghana. Foto: SAN

Moers In den nächsten sechs Wochen arbeitet Sparkassenberater Lukas Kalbfleisch in Westafrika. Im Büro der Sparkassenstiftung für internationale Kooperation in Accra, der Hauptstadt von Ghana, bereitet er unter anderem einen Workshop für Mitarbeiter von Mikrofinanz-Instituten vor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Dabei geht es um Unterstützung von afrikanischen Kolleginnen und Kollegen, die kleine Unternehmen finanzieren“, sagt der 25-Jährige. Insgesamt hatten sich 13 Jungangestellte der Sparkasse am Niederrhein um den zur Verfügung stehenden Platz für das Auslandspraktikum in Afrika beworben. Aus dem gesamten Rheinland sind drei Bankkaufleute von Sparkassen in solche Entwicklungshilfe-Projekte in Afrika eingebunden.

Die Idee dazu brachte Giovanni Malaponti, der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse am Niederrhein, vom Welttag der Sparkassen in Neu Delhi mit. „Eines der zentralen Themen dort war, wie wir Sparkassen international dazu beitragen können, dass die Menschen in ihren Heimatländern eigene Unternehmen mit sicheren Arbeitsplätzen gründen können“, sagt der Sparkassen-Chef. Bewerben konnten sich junge Bankkaufleute der Sparkasse, deren Ausbildung maximal zwei bis drei Jahre zurückliegt. Giovanni Malaponti: „Über die große Resonanz unserer jungen Kolleginnen und Kollegen habe ich mich sehr gefreut, zuletzt entschied das Los.“