Vorbereitungen in Moers laufen : Noch viele offene Fragen zur Impfpflicht

Moers Ab dem 1. März müssen Kinder, die in Kitas und Schulen angemeldet werden, gegen Masern geschützt sein. Die genauen Abläufe sind noch nicht geklärt, Kitas und Träger fühlen sich alleine gelassen.

Ab dem 1. März gilt in Deutschland ein neues Gesetz zur Masernimpfung. Das besagt: Alle Menschen, die nach 1970 geboren wurden und in einer Kita, Schule oder ähnlichen Betreuungseinrichtung tätig oder untergebracht sind, müssen künftig einen Impfschutz nachweisen. Die Regel gilt auch für private und kirchliche Einrichtungen. Auf die Leitungen, die Umsetzung kontrollieren sollen, komme damit auch in Moers ein ganzer Batzen zusätzlicher bürokratischer Aufwand neben den erzieherischen Aufgaben zu, sagt jetzt Stadtsprecher Thorsten Schröder. Die genauen Abläufe seien noch nicht geklärt, Kitas und Träger fühlten sich da auch ein Stück weit alleine gelassen, denn Gesundheitsthemen lägen normalerweise nicht in städtischer Hand.