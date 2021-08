Buch-Veröffentlichung in Moers : Gerade erschienen: „Vor Ort notiert“

Moers Pfarrer Heinrich Bücker schrieb in der Pandemie-Zeit sein inzwischen elftes Buch. Es geht um Themen aus Kirche, Leben und Gesellschaft.

Heinrich Bücker wurde im Jahr 1936 in Liesborn geboren, studierte in Münster, Innsbruck und Paris Theologie, wurde 1964 in Münster zum Priester geweiht und wirkte als dann Seelsorger in Duisburg, Marl, auf der Insel Wangerooge und in Moers.