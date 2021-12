Künstler Dietmar Lutz : Ein Buch über 365 Malertage

info

Leben Dietmar Lutz, 1968 in Ellwangen geboren, studierte drei Semester Neuere Deutsche Literatur und Philosophie in Konstanz und Tübingen, von 1990 bis 1997 Malerei an der Kunstakademie Düsseldorf bei Dieter Krieg. Er lebte 1999 bis 2005 in London und stellt mit den Freunden von „Hobbypop-Museum“ weltweit aus. 2016/17 war er Vertretungsprofessor in Düsseldorf.

Buch Dietmar Lutz: „Ein Jahr“ August 2020 bis August 2021, 416 Seiten, DCV. Alle 365 Werke erscheinen in chronologischer Reihenfolge als Reproduktionen oder in Fotografien in ihrem Entstehungsumfeld. 40 Euro; Buch und bemalter Einband über „Adeline & the Artists“. 99 Euro.