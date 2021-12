Gesellschaften warten noch auf zugesagte Finanzhilfe aus letzter Session : Karnevalisten in der Krise

Leverkusen Künstleragenturen bestehen auf Erfüllung der Verträge trotz des Ausfalls der Saalveranstaltungen in dieser Session. Die Karnevalsgesellschaften fürchten zudem Mitgliederflucht. „Die Menschlichkeit fällt hinten runter“, sagt etwa Dietmar Beck von den Neustadtfunken.

Alles gar nicht so einfach, meint Lingenauber, zumal die versprochene finanzielle Unterstützung für die vergangene Session in Leverkusen noch nicht angekommen sei. Dem FLK-Präsidenten geht das momentane „Wischiwaschi“ der Politik ziemlich auf den Nerven. Eine juristische Grundlage im Umgang mit Verträgen sehe er deshalb nicht. „Wir fühlen uns alleine gelassen.“ Schatzmeister Beck hat sich besonders intensiv in die Beantragung der Ausfallgelder eingearbeitet. „Eine sehr schwierige Materie“, bestätigt er. Das störe viele Agenturen und Künstler nicht. Sie verlangten massiv ihre Honorare. Der Verband der Künstler forderte sogar „ein bisschen unsanft“ (Beck) von den Gesellschaften eine Vertragserweiterung, damit die Künstler über die Vereine auf jeden Fall an ihr Geld kommen.