Täglich werden zwischen Dinslaken und Voerde 4000 Kubikmeter Boden bewegt : Die Umverlegung der Emschermündung geht voran

Spannend ist aktuell der Transport der Wasserbausteine für die Befestigung der Wasserläufe und Sicherung des Mündungsdeltas. Dafür wurde eigens eine Schiffsanlegestelle errichtet. Aufgrund der niedrigen Wasserstandhöhe des Rheins können die Frachternur eine geringere Menge als üblich transportieren. Foto: EGLV

Dinslaken/Voerde Die neue Trasse steht bereit: Der Ruhrgebietsfluss wird künftig um einige hundert Meter nördlich durch ein neues Auengebiet in Voerde in den Rhein fließen.

Die Emschergenossenschaft nähert sich ihrem Ziel: Im September 2022 soll die Deichöffnung am neuen Emscher-Lauf in Dinslaken/Voerde erfolgen. Aktuell befinden sich die Arbeiten am Auengebiet auf der Zielgeraden. Ein neuer Mittellauf ist bereits gebaut worden, nun werden noch ein linker und ein rechter Arm des neuen Emscherlaufs modelliert.

Die Mündung der Emscher in den Rhein wird von Dinslaken um knapp 500 Meter nördlich nach Voerde verlegt. Grund dafür ist die EU-Wasserrahmenrichtlinie. Diese besagt unter anderem, dass es eine „Barrierefreiheit“ für alle Fische geben muss. Aktuell fällt die Emscher über ein Absturzbauwerk einige Meter tief in den Rhein. In der neuen Mündung wird es stattdessen eine eigens dafür angelegte Sohlgleite zum eleganten Ausgleich des Höhenunterschiedes zwischen Rhein und Emscher geben. Mit Hilfe dieser „Treppenstufen“ können die Fische aus dem Rhein dann auch flussaufwärts die Emscher hochschwimmen.

Rund um die neue Emscher-Mündung soll ein Ort der Naherholung entstehen, an dem sich Menschen an der Natur erfreuen oder einfach nur entspannen können. Doch bis es soweit ist, stehen noch einige weitere Arbeiten an.

Info Zeitlicher Ablauf für die neue Flussmündung Baubeginn 2014 Für die neue Emscher-Mündung wurde im August 2008 bei der Bezirksregierung Düsseldorf ein Antrag auf Planfeststellung eingereicht und dieser im August 2009 erörtert. Am 18. September 2013 erfolgte schließlich die Übergabe des Planfeststellungsbeschlusses durch die Bezirksregierung an die Emschergenossenschaft. Nach Erhalt des Planfeststellungsbescheides begann die Emschergenossenschaft umgehend mit den ersten Vorbereitungen, sodass der Umbau der Mündung in 2014 starten konnte.

So werden zum Beispiel noch die sogenannten Stromteiler gebaut, die den Flusslauf in seine drei kleineren Läufe im Auengebiet teilen sollen. Die erste Sohlgleite am Anfang dieses Gebiets ist bereits fertig, die Arbeiten an der zweiten kurz vor der Mündung in den Rhein stehen noch an.Fast täglich werden dafür 4000 Kubikmeter an Boden bewegt. Logistisch ist das eine große Herausforderung, für die es aber eine nachhaltige Lösung der Emschergenossenschaft gibt.

Die Hälfte des Bodens wird komplett abtransportiert, für die andere Hälfte wurde ein kleines Zwischenlager auf dem Mündungsgelände installiert. Mit dieser Methode kann die Baufirma jederzeit auf diesen Boden zugreifen, wenn er für die Arbeiten vor Ort benötigt wird.